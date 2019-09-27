“10” نواب يعلنون رفضهم لقرار المجلس بإنشاء ما يسمى بمجلس أعلى للإعلام يكون هو رئيسًا له

طبرق 27 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، رفضهم لقرار المجلس إنشاء ما يسمى بمجلس أعلى للإعلام يكون هو رئيسًا له.

هذا وجاء ذلك في بيان موجه إلى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – جاء فيه:

بعد التحية

“نحن أعضاء مجلس النواب بمختلف الدوائر الانتخابية، ومن خلال دورنا التشريعي لمساندة أجهزة الدولة والقانون، والإشارة إلى جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق بتاريخ الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م، برئاسة النائب الثاني السيد أحميدة حومة، والتي أعلن فيها عن إنشاء ما يسمى مجلس أعلى للإعلام يكون هو رئيسًا له.

وإذ نُؤكد نحن الأعضاء الموقعين، رفضنا التام والقاطع لمثل هذه القرارات غير المدروسة والعشوائية، والتي من شأنها التدخل في سلطة الإعلام، باعتبارها سلطة رابعة، وقد كفل لها الإعلان الدستوري وتعديلاته حريته، وفقًا لما لا يتعارض مع أمن الوطن والمواطن، والذي لقي اعتراضًا واسعًا من أهل الاختصاص.

كما يُعد تدخلا غير مقبول لتشويه صورة مجلس النواب، بمحاولة السيطرة على حرية الرأي والإعلام، والتدخل في السلطة التنفيذية للدولة، وإنشاء أجسام موازية لعمل الجهاز التنفيذي للدولة، والمتمثل في الحكومة الليبية المؤقتة، والأجهزة التابعة لها، حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات”.

عليه

نُطالب فخامة رئيس مجلس النواب بالتالي:

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مرفقات

كشف بأسماء أعضاء مجلس النواب الموقعين هم :

10_ادريس المغربي. (وال – طبرق) ر ع/ ر ت

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