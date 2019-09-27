الرئاسي يدين الاعتداءات على مطار معيتيقة ومقرات حكومية

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،بأشد العبارة عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في العاصمة طرابلس ،مما تسبب في خسائر في الأرواح البشرية و أحدث أضرار في الممتلكات العامة و الخاصة فضلا عن ترويع المواطنين.

و قال المجلس الرئاسي إن هذه الضربات الجوية التي وصفها بالغادرة و الجبانة ،تأتي في وقت رحبت فيه قوات الجيش الليبي الحوار السياسي ،”و لعل المجتمع الدولي يقتنع بأن الغدر صفة لصيقة بهذا المتمرد”.

و أضاف البيان أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة تنتهك القوانين و المواثيق الدولية ،وهدفها زعزعة أمن و استقرار العاصمة و تؤدي إلى قتل و ترويع المدنين ،و ذلك أمام مرأى و مسمع البعثة الأممية ،داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف رادع حازم تجاها “هذا الصمت هو ما يشجع على مواصلة ارتكاب الجرائم و الانتهاكات”.

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