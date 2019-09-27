السراج يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وكيل وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية للشؤون السياسية السيد ديفيد هيل يرافقه ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية، وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة وسفيرة ليبيا لدى واشنطن وفاء بوقعقيص.

وأكد المسؤول الأمريكي خلال اللقاء حرص الإدارة الأمريكية على تنمية العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم الشعب الليبي، لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وقال إن حل الازمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي وفقاً لخطة الأمم المتحدة.

وأشاد بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

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