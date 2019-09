أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل 17 من مسلحي تنظيم داعش في قصف للقوات الأمريكية في ليبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه قوات الجيش الليبي هجوما شرسا وتخوض معارك عنيفة لتطهير ربوع ليبيا من الإرهاب.

