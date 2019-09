البريقة لتسويق النفط تضع خطط لضمان استمرار إمدادات الوقود

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أنّ إمدادات الوقود للمناطق الشرقية والوسطى لا تزال متواصلة، وأنّ الشركة مستمرّة في تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وصرّح رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، في هذا الصدد قائلا: ” تقوم شركة البريقة بتوفير الوقود في كامل أرجاء البلاد دون تمييز، وذلك حرصا منها على تلبية احتياجات كافّة الشعب الليبي، وهو ما يعلمه العديد من الليبيين من خلال تجاربهم الخاصّة

