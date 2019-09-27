غارة جديدة تقتل 17 إرهابيا في جنوب غرب ليبيا

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا عن مقتل 17 إرهابيا، في غارة جوية استهدفتهم جنوب غرب البلاد يوم أمس.

وقالت الأفريكوم في بيان إن الغارة تمت بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، وبأن الحملة ستتواصل ضد الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء.

وكانت الأفريكوم قد أعلنت عن غارتين منذ بداية سبتمبر، استهدفت خلالهما مواقع للإرهابيين في مرزق التي تسيطر عليها مليشيات تتبع الرئاسي، أسفرت أولاهما عن مقتل 8 إرهابيين، وقضت الثانية على 11 منهم.

هذا ورجحت بعض المصادر أن يكون الإرهابي محمود البرعصي أحد قتلى غارة الأمس.

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