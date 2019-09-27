«الرئاسي» يدين قصف مطار معيتيقة والغارات الجوية على طرابلس

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، «عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في طرابلس».

ولفت المجلس في بيان اليوم، إلي قصف مطار معيتيقة ليلة أمس، ومقرات حكومية وسط العاصمة صباح اليوم، «والتي تسببت في خسائر في أرواح المدنيين وأضرار في ممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين».

وتابع أن هذه «الأعمال الإرهابية المتكررة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وهدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة، وتؤدي إلى قتل ترويع المدنيين وتجري أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية»، مضيفا «لا نجد مبررا لعدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا رادعا حازما تجاهها».

انفجار عنيف يهز وسط طرابلس

وهز انفجار عنيف وسط العاصمة طرابلس، صباح اليوم الجمعة، وسُمع دوي الانفجار في مناطق عديدة من المدينة.

وقال سكان اتصلت بهم «بوابة الوسط» إن الانفجار ناجم عن قصف جوي من قبل طائرة حربية سُمع صوت تحليقها قبل دقائق من وقوع الانفجار، الذي استهدف موقعًا محاذيًا لما يعرف بـ«مصيف السندباد»، المجاور لمجمع «ذات العماد» الإداري.

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