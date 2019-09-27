بعد قصف الجيش للنواصي.. العرادي يدعو السراج لتوقيع اتفاقية دفاع مع تركيا لحماية المليشيات

طرابلس-العنوان

دعا عبدالعزيز العرادي ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية اليوم الجمعة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بمغادرة نيويورك والتوجه إلى أنقرة وتوقيع اتفاقية دفاع مع الجمهورية التركية تحت “ضوء الشمس وبالفم المليان” للدفاع عن العاصمة، على حد تعبيره.

وكتب العرادي في تدوينة على “فيسبوك” في” نداء عاجل” للسراج، يقول: ” غادر نيويورك إلى أنقرة ووقع اتفاقية دفاع مع الجمهورية التركية تحت ضوء الشمس وبالفم المليان للدفاع عن العاصمة. مواطنيك يقصفون في وضح النهار من قبل دولة الإمارات. لا حجة لك بعد اليوم. صدر في حماية المدنيين عدة قرارات من مجلس الأمن. إما أن تكون قادرًا على حماية هؤلاء المدنيين وإما أن تطلب يد المساعدة من الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في الوقوف إلى جانب هذا الشعب وحكومته الشرعية”.

وأضاف العرادي في تدوينة أخرى، “تركيا تنتظر توفر الإرادة السياسية لدعم الشرعية بشكل أكبر. موقف فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والجمهورية التركية كان واضحًا في دعم الشرعية في ليبيا والاستعداد للتعاون بشكل أكبر إذا توفرت الإرادة الليبية ‎في شكل اتفاقيات مشتركة على كل الأصعدة. هذا ما أكده السيد الرئيس أردوغان والوفد المرافق له، أمام قادة الجالية المسلمة في أمريكا حينما تطرقوا للحديث حول ليبيا”.

وجاءت هذه الدعوة عقب شن سلاح الجو لضربات صباح اليوم الجمعة استهدفت مقر “مليشيا النواصي” أكبر المليشيات المسلحة المدعومة من قبل حكومة الوفاق والتي يقودها متشددين إسلاميين موالين للحركات الجهادية وبعضهم مطلوب لدى الانتربول.

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