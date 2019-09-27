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سلامة يبحث مع الخارجية الأميركية تطورات الملف الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الاميركية ديفيد شينكر آخر التطورات في ليبيا مع تأكيده على ضرورة إحداث إصلاح اقتصادي.

كما اجتمع سلامة في وقت سابق اليوم في نيويورك على هامش القمة 74 للأمم المتحدة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحث الطرفان الوضع في ليبيا ودور المنظمات الإقليمية وجامعة الدول العربية في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وكان سلامة قد شجع خلال اجتماع مع المجلس البرلماني للمتوسط، دعم المجلس للبرلمانيين وجهود توحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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