سلامة يبحث مع الخارجية الأميركية تطورات الملف الليبي

بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الاميركية ديفيد شينكر آخر التطورات في ليبيا مع تأكيده على ضرورة إحداث إصلاح اقتصادي.

كما اجتمع سلامة في وقت سابق اليوم في نيويورك على هامش القمة 74 للأمم المتحدة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحث الطرفان الوضع في ليبيا ودور المنظمات الإقليمية وجامعة الدول العربية في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وكان سلامة قد شجع خلال اجتماع مع المجلس البرلماني للمتوسط، دعم المجلس للبرلمانيين وجهود توحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا.

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