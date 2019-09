إيطاليا تطالب قطر بحث أطراف الصراع في ليبيا على الامتناع عن أي عمل عسكري

المتوسط:

طالب وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو دور قطر بحث أطراف الصراع في ليبيا على الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري”.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس في نيويورك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت وزارة الخارجية الايطالية إلى أن دي مايو أكد على “الحاجة لتعاون كامل من الدول الأكثر اهتماما بليبيا، مثل قطر، في أفق حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

