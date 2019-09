وزير” داخلية المؤقتة” يبحث أوضاع الجنوب مع نائب رئيس البرلمان

المتوسط:

استقبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بمكتبه في مدينة بنغازي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه، لبحث الوضع الأمني في مختلف مناطق البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية المؤقتة، فقد بحث الاجتماع أوضاع الجنوب بصفة عامة، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الأمن في تلك المناطق، إضافة إلى حيثيات إصدار المستشار بوشناف قرار تكليف عميد رمضان الوحيشي مديرا لمديرية أمن سبها.

و أوضح المستشار بوشناف أن تكليفات كافة مديري الأمن جاءت وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020 ، ووفقا للكفاءة والقدرة على تعزيز الأمن.

