المتوسط:

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب ، اليوم الجمعة ، قرار المجلس إنشاء ما يسمى بمجلس أعلى للإعلام.

ووجه الأعضاء الرافضون بيان إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مؤكدين فيه رفضهم إنشاء ما يسمى مجلس أعلى للإعلام يكون هو رئيسًا له.

وقال الأعضاء، إن ” رفضنا التام والقاطع لمثل هذه القرارات غير المدروسة والعشوائية، والتي من شأنها التدخل في سلطة الإعلام، باعتبارها سلطة رابعة، وقد كفل لها الإعلان الدستوري وتعديلاته حريته، وفقًا لما لا يتعارض مع أمن الوطن والمواطن، والذي لقي اعتراضًا واسعًا من أهل الاختصاص”.

وأضاف البيان ، “كما يُعد تدخلا غير مقبول لتشويه صورة مجلس النواب، بمحاولة السيطرة على حرية الرأي والإعلام، والتدخل في السلطة التنفيذية للدولة، وإنشاء أجسام موازية لعمل الجهاز التنفيذي للدولة، والمتمثل في الحكومة الليبية المؤقتة، والأجهزة التابعة لها، حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات”.

The post نواب: قرار البرلمان بإنشاء مجلس أعلى للإعلام محاولة للسيطرة على حرية الرأي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية