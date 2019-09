“اقتصاد الوفاق” توافق على تصدير خردة الحديد بدءا من الشهر الجاري

المتوسط:

وافقت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق على عمليات تصدير خردة الحديد اعتبارا من سبتمبر الجاري حتى آخر ديسمبر من السنة الحالية.

وأكد القرار ، ” أن الخردة المسموح بتصديرها تشمل خردة السيارات المكبوسة بالإضافة إلى خردة الحديد المكبوس ومخلفات المواد الصحية.

كما شمل القرار السماح بتصدير خردة النضائد بأنواعها ومخلفات مبردات السيارات بالإضافة لحديد الكربون”.

وحملت وزارة الاقتصاد والصناعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مسئولية الإشراف على عملية التنظيم وتسجيل بلد المنشأ.

