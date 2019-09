مفوضية شؤون اللاجئين تعلن إجلاء أول دفعة مهاجرين من ليبيا إلى رواندا

المتوسط:

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن إتمام عملية أول إجلاء لمجموعة مكونة من 60 لاجئاً من ليبيا إلى رواندا.

وأشارت المفوضية في بيان تلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم، إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة أمس على متن طائرة مستأجرة من قبلها.

ومن بين هؤلاء هناك 26 قاصراً غير مصحوبين بذويهم أو بأحد أفراد العائلة، ويحمل هؤلاء “جنسيات عدة دول مثل السودان، الصومال وأرتيريا”، وفق البيان.

وقد تم تسجيل هؤلاء الأشخاص كطالبي لجوء وتزويدهم بالوثائق اللازمة وتوفير الاحتياجات الأولية الإنسانية لهم من قبيل الغذاء والمياه وأدوات الطبخ وغير ذلك.

وأكدت المفوضية أن أفراد هذه المجموعة من المهاجرين التي تم إيواء أفرادها جنوب العاصمة الرواندية كيغالي، سيتمكنون من الاستعانة بأخصائيين صحيين ونفسيين لمساعدتهم على “التعامل مع آثار ما تعرضوا له في ليبيا من عنف وتعذيب وانتهاكات”.

وتؤكد المنظمة الدولية أن معالجة طلبات لجوء أفراد هذه المجموعة ستتم وفق المعايير الدولية المطبقة في رواندا أيضاً، وسيتمتعون بنفس حقوق اللاجئين المقبولين في البلاد.

ويتعين على من يتم رفض طلب لجوؤه أن يعود إلى بلده “طوعاً” إذا كان هذا البلد آمناً.

هذا ومن المتوقع أن تنظم الهيئة الأممية رحلة إخلاء ثانية من ليبيا خلال الأسابيع المقبلة في مسعى لإبعاد المهاجرين عن ليبيا بسبب الوضع الأمني المتأزم والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وحثت المفوضية المجتمع الدولي على دعم مبادرة رواندا وتوفير الدعم المالي لها.

ويقدر حجم الاستثمار الأممي في رواندا من أجل استقبال المهاجرين ضمن آلية العبور التي تم التوصل إليها بين المفوضية السامية اللاجئين والحكومة بالبلاد مؤخراً بـ10 ملايين دولار أمريكي حتى نهاية العام الحالي.

