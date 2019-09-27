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رحلة ترفيهية للطلاب الأوائل في أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم مكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط رحلة ترفيهية للطلاب المتفوقين من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي حيث تم نقلهم إلى حقل الشرارة النفطي

انطلق الطلاب الأوائل من المرحلة الإعدادية والثانوية والنقل على مستوى بلدية أوباري من ساحة التسامح بمدينة أوباري ، إلى حقل الشرارة في رحلة ترفيهية تكريماً لهم ولتعريفهم بكيفية آليات عمل الحقل لإنتاج النفط الخام.

وشملت الرحلة جولة ميدانية للاطلاع على عمل المحطة A المختصة بضخ الإنتاج إلى مجمع الزاوية رفقة مدير الحقل ومراقبي مكاتب التعليم ببلدية بنت بية والغريفة وأوباري، قبل أن يتم تكريم الطلاب بتوزيع هدايا قيمة في بادرة كريمة من قبل مكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الذي رفع عن الطلاب وأكسبهم الفائدة في نفس الوقت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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