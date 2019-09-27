رحلة ترفيهية للطلاب الأوائل في أوباري

نظم مكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط رحلة ترفيهية للطلاب المتفوقين من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي حيث تم نقلهم إلى حقل الشرارة النفطي

انطلق الطلاب الأوائل من المرحلة الإعدادية والثانوية والنقل على مستوى بلدية أوباري من ساحة التسامح بمدينة أوباري ، إلى حقل الشرارة في رحلة ترفيهية تكريماً لهم ولتعريفهم بكيفية آليات عمل الحقل لإنتاج النفط الخام.

وشملت الرحلة جولة ميدانية للاطلاع على عمل المحطة A المختصة بضخ الإنتاج إلى مجمع الزاوية رفقة مدير الحقل ومراقبي مكاتب التعليم ببلدية بنت بية والغريفة وأوباري، قبل أن يتم تكريم الطلاب بتوزيع هدايا قيمة في بادرة كريمة من قبل مكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الذي رفع عن الطلاب وأكسبهم الفائدة في نفس الوقت.

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