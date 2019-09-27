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ليبيانا تفتتح نقطة مبيعات جديدة في العوينات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة ليبيانا للهاتف المحمول عن افتتاح مكتب مبيعات لها في منطقة العوينات مما يساهم في توفير الكثير من الجهد والتعب على سكان المنطقة.

تم في منطقة العوينات افتتاح مكتب مبيعات لشركة ليبينا، المكتب وفر كثيراً من الجهد والتعب على سكان المنطقة.

وكان المواطنون يعانون في السابق من عدم وجود نقطة خدمات للشركة في منطقتهم وكانت أقرب النقاط لهم في سبها التي تبعد عنهم 550 كيلومترا ما يجعلهم مضطرين لقطع مسافة 1100 كيلومتر ذهابا وإيابا فقط لاستخراج بطاقة للهاتف المحمول.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار سعي شركة ليبيانا لتحسين خدماتها للمواطنين حيث تم التعاون مع شركة بريد ليبيا، لتوفير سبل الاتصال بشكل أكثر سهولة للمستخدمين.

وقد وفرت نقطة المبيعات الوقت والجهد والتعب على سكان المنطقة في انتظار وصول بقية الخدمات الأخرى لتسهل شؤون الحياة ويتمكن المواطنون من الحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية بيسر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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