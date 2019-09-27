ليبيانا تفتتح نقطة مبيعات جديدة في العوينات

أعلنت شركة ليبيانا للهاتف المحمول عن افتتاح مكتب مبيعات لها في منطقة العوينات مما يساهم في توفير الكثير من الجهد والتعب على سكان المنطقة.

تم في منطقة العوينات افتتاح مكتب مبيعات لشركة ليبينا، المكتب وفر كثيراً من الجهد والتعب على سكان المنطقة.

وكان المواطنون يعانون في السابق من عدم وجود نقطة خدمات للشركة في منطقتهم وكانت أقرب النقاط لهم في سبها التي تبعد عنهم 550 كيلومترا ما يجعلهم مضطرين لقطع مسافة 1100 كيلومتر ذهابا وإيابا فقط لاستخراج بطاقة للهاتف المحمول.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار سعي شركة ليبيانا لتحسين خدماتها للمواطنين حيث تم التعاون مع شركة بريد ليبيا، لتوفير سبل الاتصال بشكل أكثر سهولة للمستخدمين.

وقد وفرت نقطة المبيعات الوقت والجهد والتعب على سكان المنطقة في انتظار وصول بقية الخدمات الأخرى لتسهل شؤون الحياة ويتمكن المواطنون من الحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية بيسر.

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