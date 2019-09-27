غدامس..انطلاق فعاليات اليوم العالمي للسياحة

انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة غد امس، فعاليات اليوم العالمي للسياحة ( السياحة والوظائف مستقبل افضل للجميع) والذي يصادف اليوم السابع والعشرين من سبتمبر كيو م عالمي تحتفل به كل دول العالم تبرز من خلاله مناشطها السياحية والتراثية حيث تشارك بعض من م كاتب السياحة بليبيا لإحياء هذ االيوم.

وبدأت الفعاليات بافتتاح المدينة القديمة حيث تم التعريف بالتراث الغدامسي والبيت الغدا مسيوكيف كان يعيش أبناء غدامس منذ عقود مضت.

ويقيم المشرفين على هذا المهرجا ن عدة مناشط حيث أقيم معرض للمق تنيات القديمة والصناعات التقليدية التي تتميز بها نسوة غدامس من سعف النخيل والطين.

كما قدمت أطباق للأكل الغدامسي الفتات والبازين والكعك ، وفي أجواء غدامسية سياحية بامتياز، وعلى سفوح الرمال الذهبية استمتع زوار غدامس ببعض الفقرات الموسيقية لغدامس وبعض من المناشط الأخرى والتي ارتدى خلالها الأطفال والنسوة والرجال اللباس التقليدي لغدامس ووزعت خلالها ا لحلوى واجمل من ذلك ابتسامة طفل غدامسي

ويختتم المهرجان غدا السبت بإ قامة محاضرات توعوية حول أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي لليبيا والحفاظ على الآثار من العبث والسرقة.

يشار الى أن غدامس هي واحة نخيل ، سكانها 25 ألف نسمة، ويقال لها مدينة القوافل لمحطتهاالرئيسية من الزمن البعيد، وتعد من أشهر المدن على خط التجارة بين شما ل وجنوب الصحراء الكبرى، ولها علا قة تاريخية مزدهرة في التجارة مع تمبكتو في مالي.

وترتبط مدينة غدامس بالعاصمة طر ابلس بطريق بري يمتد لمسافة 600 كم ويمر تحت جبل نفوسة وهي ا لسلسلة الجبلية الممتدة من الخمس إلى نالوت ويوجد بالقرب من المدينة مهبط للطائرات (مطار محلي )تربطها رحلات دورية مع مدينة ط رابلس وسبها. ورغم غياب السياح عن الحضور وكان ليبي ليبي الا أ نه بعث بارقة امل لإحياء السياحة في ليبيا.



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