غدامس..انطلاق فعاليات اليوم العالمي للسياحة

انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة غدامس، فعاليات اليوم العالمي للسياحة ( السياحة والوظائف مستقبل افضل للجميع) والذي يصادف اليوم السابع والعشرين من سبتمبر كيوم عالمي تحتفل به كل دول العالم تبرز من خلاله مناشطها السياحية والتراثية حيث تشارك بعض من مكاتب السياحة بليبيا لإحياء هذااليوم.
وبدأت الفعاليات بافتتاح المدينة القديمة حيث تم التعريف بالتراث الغدامسي والبيت الغدامسيوكيف كان يعيش أبناء غدامس منذ عقود مضت.
ويقيم المشرفين على هذا المهرجان عدة مناشط حيث أقيم معرض للمقتنيات القديمة والصناعات التقليدية التي تتميز بها نسوة غدامس من سعف النخيل والطين.
كما قدمت أطباق للأكل الغدامسي الفتات والبازين والكعك ، وفي أجواء غدامسية سياحية بامتياز، وعلى سفوح الرمال الذهبية استمتع زوار غدامس ببعض الفقرات الموسيقية لغدامس وبعض من المناشط الأخرى والتي ارتدى خلالها الأطفال والنسوة والرجال اللباس التقليدي لغدامس ووزعت خلالها الحلوى واجمل من ذلك ابتسامة طفل غدامسي
ويختتم المهرجان غدا السبت بإقامة محاضرات توعوية حول أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي لليبيا والحفاظ على الآثار من العبث والسرقة.
يشار الى أن غدامس هي واحة نخيل، سكانها 25 ألف نسمة، ويقال لها مدينة القوافل لمحطتهاالرئيسية من الزمن البعيد، وتعد من أشهر المدن على خط التجارة بين شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ولها علاقة تاريخية مزدهرة في التجارة مع تمبكتو في مالي.
وترتبط مدينة غدامس بالعاصمة طرابلس بطريق بري يمتد لمسافة 600 كم ويمر تحت جبل نفوسة وهي السلسلة الجبلية الممتدة من الخمس إلى نالوت ويوجد بالقرب من المدينة مهبط للطائرات (مطار محلي)تربطها رحلات دورية مع مدينة طرابلس وسبها. ورغم غياب السياح عن الحضور وكان ليبي ليبي الا أنه بعث بارقة امل لإحياء السياحة في ليبيا.
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