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السويحلي: الموت أشرف لي من دخول حفتر لطرابلس

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن السويحلي رفضه التام مُشاركة القائد العام للجيش خليفة حفتر، في أي عملية سياسية.
 
السويحلي ، وفي تغريدة له، عبر حسابه بموقع “تويتر”، جدد العهد لمن وصفهم بـ”الأبطال” المُدافعين عن طرابلس، وإصرارهم على دحر العدوان، واجتثاث مشروعه، وفق قوله، معلنا رفضه القاطع مشاركة خليفة حفتر في أي عملية سياسية قادمة، وأن من جاء بالحرب لن يوُاجه إلا بها.
 
وخلال تواجده بميدان الشهداء في طرابلس الجمعة، قال الرئيس السابق لمجلس الدول، في مقطع فيديو مسجل، إن “الموت أشرف له من دخول خليفة حفتر للعاصمة طرابلس الموت في الجبهة، وتدنيس ترابها.
https://twitter.com/Dr_ASewehli/status/1177661664273031169

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • على أساس عندك شرف ولّا تعرفه يا صعلوك يا وجه البوم إنت والخوانجية البغولة عبيد القردوقان سلطان الدعارة والمثلية الجنسية

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