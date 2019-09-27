صوان: كلمة السراج أمام الامم المتحدة خطوة مهمة في تقوية الجبهة الداخلية

ليبيا – رأى رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان السلمين محمد صوان اليوم الجمعة أن كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تترك مجالا للمواقف الرمادية وهي خطوة مهمة تحتاج أن يرافقها إجراء إصلاحات عاجلة في الحكومة لتحسين أدائها.

صوان وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة قال:”كلمة السراج كانت موفقة جدا مضمونا وتوقيتا ومكانا، سجل من خلالها مواقف قوية من أعلى منبر دولي وبحضور شخصي لرؤساء دول العالم، ووضع بذلك جميع الدول في مسؤولياتها ولم يترك مجالا للمواقف الرمادية، وهي خطوة مهمة في تقوية وتوحيد الجبهة الداخلية، تحتاج أن يرافقها إجراء إصلاحات عاجلة في الحكومة لتحسين أداءها”.

وأضاف :”كذلك فإن تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الحل يكمن في تنفيذ الاتفاق السياسي يدعو بعثتها في ليبيا بقيادة السيد غسان سلامة إلى التركيز على تنفيذ الاتفاق السياسي من خلال الأجسام المنبثقة عنه بدلا من البحث عن حلول خارجه، كما يدعو جميع أعضاء مجلس النواب إلى تناسي كل الخلافات واتخاذ موقف لصالح الوطن، وجمع شتاتهم وعقد جلسة متكاملة في أي مكان بما يعيد لمجلس النواب مكانته وللأجسام الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي دورها في قيادة المرحلة للخروج من الأزمة”.

رئيس حزب العدالة والبناء دعا إلى توحيد الجهود لما وصفه بـ”تيار الدولة المدنية” في مواجهة ما وصفه بـ”العسكرة والإستبداد” والابتعاد عن الخلافات الجانبية وعن تسجيل المواقف تجاه من رفض اتفاق الصخيرات أو من أنحاز لأي طرف كان ، مضيفاً بأن التقديرات نسبية ومتغيرة وتحتمل التأويل على أحسن الوجوه والمهم هو الانحياز للوطن فهو أكبر من كل الأشخاص والعمل معا بتكثيف كل الجهود لإخراجه من محنته، على حد تعبيره.

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