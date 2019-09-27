المسماري: قدمنا أدلة عن تدخل تركيا وقطر في معركة طرابلس وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته

ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أمس الخميس إن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا تقاتل مع الجماعات الإرهابية ضد قوات الجيش في معركة طرابلس.

المسماري أوضح في تصريح خاص لقناة “سكاي نيوز عربية” أن ضباطا أتراكا يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات الإرهابية في ليبيا .

وأضاف: “قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته”.

وتابع: “نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول وهناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي ونحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة وعلى المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي في المعركة على الإرهاب”.

المتحدث باسم الجيش أعرب عن أمله في أن يؤكد اجتماع نيويورك حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات،مؤكدا على ضرورة وضع توصيف حقيقي للوضع في ليبيا.

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