العرادي لـ السراج: غادر نيويورك إلى أنقرة ووقع مع تركيا إتفاقية دفاع مشترك لحماية طرابلس

ليبيا – قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، العضو المؤسس في حزب العدالة والبناء عبدالرزاق العرادي اليوم الجمعة أن تركيا تنتظر توفر الإرداة السياسية في ليبيا لدعم ما وصفها بـ”الشرعية” بشكل أكبر.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع لتواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:”موقف فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والجمهورية التركية كان واضحا في دعم الشرعية في ليبيا والاستعداد للتعاون بشكل أكبر إذا توفرت الإرادة الليبية ‎في شكل اتفاقيات مشتركة علي كل الأصعدة وهذا ما أكده السيد الرئيس أردوغان والوفد المرافق له أمام قادة الجالية المسلمة في أمريكا حينما تطرقوا للحديث حول ليبيا”.

ووجه العرادي نداءً عاجلاً لرئيس الرئاسي فائز السراج يطالب فيه بأن يغادر نيويورك إلى أنقرة لتوقيع إتفاقية دفاع مع الجمهورية التركية ، قائلاً :” غادر نيويورك إلى أنقرة ووقع اتفاقية دفاع مع الجمهورية التركية تحت ضوء الشمس وبالفم المليان للدفاع عن العاصمة .. مواطنيك يقصفون في وضح النهار لاحجة لك بعد اليوم”.

وإختتم العرادي منشوره بالقول :”صدر في حماية المدنيين عدة قرارات من مجلس الأمن .. إما أن تكون قادرا على حماية هؤلاء المدنيين وإما أن تطلب يد المساعدة من الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في الوقوف إلى جانب هذا الشعب وحكومته الشرعية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية