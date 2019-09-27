المشري: ثورة فبراير قامت من أجل العدالة وتوزيع الثروة على الليبيين ونحن أدرى بذلك

ليبيا – ثمن عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين كلمة رئيس الرئاسي فائز السراج التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المشري قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء وتابعته صحيفة المرصد أمس الخميس إن كلمة السراج عبرت عما طالب به مجلسه وأراد إرساله وما تضمنته من التمسك بمدنية الدولة ورفض التدخل السلبي الخارجي على حد زعمه.

وطالب المشري السراج إستغلال الفرصة أثناء وجوده في نيويورك للتواصل مع رؤوساء الدول الكبرى والعظمى لتوضيح المسألة الليبية ، معرباً عن إستغرابه من بعض رؤوساء الدول من التدخل في ليبيا الذين تناولوا المسألة الليبية بطريقة غير جيدة في اشارة منه إلىى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي طالب بتوزيع عادل لثروات ليبيا على الشعب الليبي.

وأضاف :”نتمنى أن يكون هناك موقف واضح من خارجية الوفاق من هذه التدخلات والسراج بيّن رفضه لهذه التدخلات بطريقة مباشرة وغير مباشرة منها الحديث عن توزيع الثروة الذي جاء ذكره في كلمة رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي ،نحن أدرى بطرق توزيع الثروة ونعترف بأن نظام القذافي أوجد خللاً كبيراً في بنية الدولة الليبية وتوزيع الثروة”.

وإختتم رئيس مجلس الدولة الإستشاري تصريحه بالقول :”ثورة فبراير قامت من أجل العدالة وتوزيع الثروة على الليبيين”.

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