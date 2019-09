المتوسط:

كشفت مصادر عن شن الجيش ضربات جوية استهدفت مواقع مسلحي الوفاق بقاعدة القرضابية جنوب مدينة سرت

وفي نفس السياق كشفت قوة حماية وتأمين سرت عن سقوط قتيل و 3 جرحى إثر تلك الضربات الجوية التي استهدفت معسكراً في جارف بمدينة سرت.

The post الجيش يشن ضربات جوية ضد قوات الوفاق في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية