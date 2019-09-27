لافروف: ليبيا ملاذ آمن للإرهابيين..وتدخل الناتو أغرقها في فوضى

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الوضع في ليبيا ، والتي أصبح ملاذا للإرهاب الدولي بعد تدخل الناتو العسكري في عام 2011 ، يهدد أمن دول جنوب أوروبا.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، أضاف لافروف أن “التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد في فوضى، وقوض نظام ضمان الأمن في شمال إفريقيا ، وأدى إلى ارتفاع معدلات مبيعات الأسلحة والجريمة في القارة بأكملها”، بحسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.

وتابع: “أصبحت ليبيا ملاذا آمنا وموطنا للعديد من الإرهابيين الذين تزداد أعدادهم بعد وصولهم من العراق وسوريا ودول أخرى. تعاني دول منطقة الساحل من هذا”.

وشدد لافروف، على أن “الأمن في دول غرب ووسط إفريقيا معرض للخطر ، وكذلك في دول جنوب أوروبا”.

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