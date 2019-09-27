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الوضع في طرابلس وملف الهجرة على طاولة وزيرة الداخلية الإيطالية ومعيتيق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، وزيرة الداخلية الإيطالية الجديدة لوتشيانا لامورجيزي، الجمعة في روما، عقب الانتهاء من أدائها اليمين الدستورية.
 
 ووفقا لتغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، صباح السبت، تناول اللقاء بحث الوضع الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية واستمرار التعاون بين البلدين وضرورة دعم البلديات التي تعاني من تدفق المهاجرين عليها ومراكز الإيواء التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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