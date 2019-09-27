تجدد دعوات داعمي الوفاق لتدمير قاعدة الوطية الجوية

طالبت العضو المنقطع عن جلسات مجلس النواب عن مدينة غريان السيدة اليعقوبي، بشكل عاجل، أسامة الجويلي، بقصف قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الليبي.



وقالت اليعقوبي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، “الوطية شوكة في خاصرة قوات بركان الغضب، ومافيش طابق حلال وطابق جيفة في الحرب”



‏وفي السياق ذاته، كان رئيس هيئة الإعلام الخارجي السابق بحكومة الإنقاذ، جمال زوبية، قد طالب آمر ما تعرف بـ “المنطقة الغربية” بقوات الوفاق، أسامة الجويلي، إلى ما أسماه ”مسح قاعدة الوطية الجوية بمن فيها بشكل عاجل، رداً على قصف القوات الجوية للجيش، مواقع قوات الوفاق، انطلاقا من القاعدة.

وقال زوبية، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك، السبت، إن القاعدة يوجد ‏بها 4 طائرات مقاتلة وأخرى عمودية، وتحط فيها طائرات أجنبية.

كما دعا الناطق باسم لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي، احميدة الجرو، أسامة جويلي بضرورة السيطرة على قاعدة الوطية.

وفي منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، قال الجرو: ” قاعدة الوطية لابد من وضع حد لها والسيطرة عليها”، واصفا القاعدة بأنها “شر لابد من إيقافه”، وفق المنشور.

وتقع قاعدة الوطية جنوب العجيلات وتتبع إداريا منطقة الجميل، وتتسم القاعدة بموقع استراتيجي هام حيث تغطي كافة المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية إن دعت الحاجة للدول المحيطة بليبيا ” تونس – الجزائر “.



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