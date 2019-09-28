رصد زعيم تنظيم "القاعدة " قائد مذبحة براك الشاطئ جنوبي ليبيا

كشف مصدر استخباراتي ليبي لـ “العين الإخبارية”، أنه تم رصد الإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي القيادي البارز في “تنظيم القاعدة في المغرب” متخفيا بمنطقة تامزاوة الواقعة في براك الشاطئ جنوبي ليبيا.



وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه تم الإفصاح عن هذه المعلومات بعدما اكتشف مخبأه في المنطقة خلال محاولته الهروب بسيارة ذات زجاج معتم من نوع شيفروليه بيضاء اللون.



ووبحسب المصدر، يعد الحسناوي زعيم تنظيم القاعدة في الجنوب الليبي ويتنقل من مكان لآخر، خاصة بعد عملية فرض القانون التي أطلقها الجيش الليبي، مؤكدا أن جميع تمركزات ومخابئ الحسناوي مرصودة، وأبرزها وكره في صحراء منظومة النهر الصناعي رفقة عدد من عناصر تنظيم القاعدة.



وقاد الحسناوي الجماعات الإرهابية التي نفذت الهجمات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ رفقة القوة الثالثة – في 18 مايو/ 2017 والتي راح ضحيتها أكثر من 145 مدنيا وعسكريا ليبياً.



وذكرت تقارير إعلامية وأمنية، أن الحسناوي بالإضافة إلى زعامة تنظيم القاعدة بجنوب ليبيا، يقوم بتقديم الدعم اللوجستي للمنظمات الإرهابية خارج ليبيا مثل تنظيم القاعدة في المغرب وأنصار الدين في مالي، وهو أحد أبرز المقربين من القيادي الجزائري في تنظيم القاعدة مختار بلمختار.

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