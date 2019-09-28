دي مايو: لقطر دور كبير في حث أطراف الصراع في ليبيا على التوقف

خلال لقائه، الخميس في نيويورك، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إلى أهمية الدور القطري في حث أطراف الصراع في ليبيا على الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري”.

ووفقا لوكالة “آكي” الإيطالية، أشارت وزارة الخارجية الايطالية إلى أن دي مايو أكد على “الحاجة لتعاون كامل من الدول الاكثر إهتماماً بليبيا، مثل قطر، في أفق حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

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