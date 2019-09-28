ندوة غات حول التحديات والحلول الممكنة لليبيا

متابعة|218

نظمت كلية التربية في مدينة غات ندوة حول التحديات التي تواجه ليبيا والحلول الممكنة لها بحضور عدد من المختصين الأمنيين وأعيان ومثقفي عموم المنطقة.

انقسمت الندوة إلى محورين، أول مع محاضرة للمستشار في أنظمة الاستشعار عن بعد “يحيى الفساطوي” .. والمحور الثاني مع حوارية مع الحاضرين.

ناقشت الندوة بتوسع تحديات الحدود والتحديات الديموغرافية والاقتصادية إضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي لـ “غات” وتضمينه في منظومة الأمن القومي لليبيا، وقد فتحت حلقة نقاش بين الحاضرين تبادلو فيها وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بتلك التحديات وكيفية إيجاد حلول لها .

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