دعوات موجهة للحكومة الايطالية لوقف إعادة المهاجرين إلى ليبيا

دعت شبكة (Mediterranea Saving Humans) – التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية- الحكومة الإيطالية إلى الكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وأشارت الشبكة إلى أن “الممرات الإنسانية وطرق الوصول القانونية هي الأدوات الوحيدة لضمان الكرامة والخلاص لأولئك الذين يفرُّونَ من الجحيم لتفكيك شبكات الاتِّجار بالبشر المُروِّعة ووضعِ حَدٍّ للعنف والتَّعذيب حسب وصفها

الجدير بالذِّكر أنَّ رئيس المُفوضية السَّامية لشُؤون اللاجئين التّابعة للأُمم المُتحدة فيليپو غراندي قد أشار إلى ضرورة “تَجنُّب” إِعادة الأَشخاص الفَارِّين من ليبيا إليها.

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