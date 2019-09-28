دي مايو: أحرزنا بعض التقدم بشأن الحرب في ليبيا وقضية المهاجرين

كشف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو مساء الجمعة أنه جرى “إحراز بعض التقدم بشأن قضايا، مثل الحرب في ليبيا”، التي قال إنها “ليست مجرد نزاع مدمر، ولكن أيضًا تدفقات هجرة لأشخاص يائسين يصلون إلى شواطئنا”.

ولم يتحدث دي مايو، في مقال نشره على صفحته الرسمية في منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي بعد عودته إلى روما قادماً من نيويورك، بالتفصيل عن “التقدم المحرز” في الملف الليبي وذلك غداة اجتماع وزاري حول ليبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة إيطالية-فرنسية مشتركة.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية قد أشار إلى تقارب في وجهات النظر بين روما وباريس بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي جان إيف لورديان ، وقال في مقابلة لإحدى قنوات التلفزة الإيطالية إنه يتعين أن تتحدث إيطاليا وفرنسا بـ”صوت واحد” في كل ما يتعلق بالأزمة الليبية.

وبشأن ملف الهجرة المنطلقة من الشواطئ الليبية، قال دي مايو “قررنا التركيز على ثلاثة أهداف لم يعد من الممكن تأجيلها: إيقاف عمليات المغادرة ، إعادة المهاجرين غير النظاميين، الذين لا يحق لهم البقاء في إيطاليا، إلى أوطانهم، ومراجعة نظام دبلن (الخاص بالهجرة واللجوء) الذي يلزم إيطاليا في الوقت الحالي بتحمل مسؤولية جميع المهاجرين الواصلين إلى سواحلها”. وقال، فيما يختص بإعادة المهاجرين، “نفكر في حلول جديدة ويوم الاثنين سأكون قادرًا على تقديم أخبار مهمة” في هذا الصدد.

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