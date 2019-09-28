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القارة السمراء تعتزم الدخول بقوة على خط تسوية الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد الاتحاد الإفريقي حرصه على انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حل للنزاع الليبي، وخاصة في ضوء تعيين مبعوث مشترك له وللأمم المتحدة إلى ليبيا.

وفي بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظمه المغرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن “قلقه العميق إزاء خطورة الوضع” في ليبيا و”تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الإفريقية”.

وأعرب المجلس في البيان عن “ثقته بضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الإفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا”، مؤكدا دعمه “تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا”.

المصدر: “أ ف ب”

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • حل مشكلة ليبيا بحاجة إلى الحكمة والعقل والعلم والمعرفة للوصول الى. العدل. حاليا سياسي ليبيا كمن يلعبوا بكورة شخشير (هدا حد المعرفة) ضمن مباريات كأس العالم.

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