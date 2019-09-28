كهرباء ليبيا..ميزانيات تهدر والأزمة تتفاقم

تقرير|218

لا تزال أزمة انقطاع الكهرباء تلقي بظلالها على معظم المناطق في البلاد مع غياب الحل الذي ينهي هذه الإشكالية المتفاقمة، فبدون حلول جذرية تقف أزمة انقطاع الكهرباء عائقا في وجه معظم المناطق الليبية، الشركة العامة للكهرباء أشارت مرارا وتكرارا إلى الأسباب التي أدت إلى ضعف الشبكة ووصولها حد الانهيار في بعض الأوقات، منها الاستهلاك الكبير للطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتعرض المحطات إلى أضرار جسيمة نتيجة للاشتباكات .

تعاقدات مع شركات أجنبية لصيانة المحطات لم تلق طريقها بسببت تردي الوضع الأمني الذي أدى إلى خروج الشركات ليبقى موعد عودتها مرهونا باستباب الأمن .

مؤخرا وقع المجلس الرئاسي مذكرة تفاهم في نيويورك مع شركة جينيرال إلكتريك الأميركية بهدف تنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المحطات القائمة وإقامة مشاريع للطاقة المتجددة، ليبقى نجاح هذا الاتفاق قائما على التطبيق الفعلي على الأرض .

أزمة انقطاع الكهرباء بلغت مداها في عموم البلاد شرقها وغربها وجنوبها حيث وصل انقطاعه لساعات طوال مع ازدياد فجوة عدم الثقة بين المواطن والمسؤول عن هذه الإشكالية وتبقى الأوضاع على ماهي عليه دون وضع آلية تقلص من طرح الأحمال المتزايد وتعيد إلى الشبكة روحها الغائبة منذ سنوات .

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