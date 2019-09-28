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قصف جوي يستهدف مجمع سرت للطحن بثلاثة صواريخ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تعرض مجمع سرت للعلف والطحن التابع للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف لقصف جوي بثلاثة صواريخ، من دون الإعلان عن مصدر القصف.

وقال مدير المجمع لـ«بوابة الوسط» إن المجمع تعرض للقصف الجوي بثلاثة صواريخ، وإن الجهات التي استهدفها القصف الجوي المسير هي: هنقر للدقيق، وهنقر للأعلاف داخل المجمع، موضحا أنه لا توجد أي أضرار بشرية، وأن الأضرار مادية فقط.

وقبل أسبوعين، تعرضت غرفة عمليات قوة حماية سرت للقصف الجوي، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحي. والغرفة تقع إلى جوار مجمع سرت للطحن والأعلاف.

سرت – بوابة الوسط – محمود الصلاحى

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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