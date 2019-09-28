دورة قانونية لموظفي صندوق الضمان الاجتماعي بالجفرة‎

أقام فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالجفرة دورة تدريبية قانونية في إبرام العقود لموظفي فرع الجفرة وذلك ضمن الخطة التدريبية السنوية للمركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية التابع لصندوق الضمان الاجتماعي.

وقال إسماعيل السنوسي رئيس قسم الشؤون الادارية والخبير القانوني إن هذه الدورة تستهدف الموظفين المعنيين بالشؤون القانونية والإدارية بغرض الإلمام بالعقد والتعرف على اركانه والاثار المترتبة على تخلف أي ركن من أركانه وانواع العقود وتسمياتها وتصنيفها والاسس الفنية اللازمة لصياغتها والاثار المترتبة عليها.

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