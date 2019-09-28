رصد إرهابي خطير متورّط بـ”مجزرة براك الشاطئ”

كشفت مصادر ليبية مطلعة عن رصد تحركات لإرهابي خطير جنوب ليبيا، يُدعى أحمد عبد الجليل الحسناوي، رفقة عدد من عناصر تنظيم القاعدة.

وتتبعت أجهزة استخباراتية مواقع تنقل الإرهابي البارز متخفياً بين مناطق متفرقة في الصحراء الليبية، عبر سيارة نوع “شيفروليه” بيضاء اللون، بحسب ما صرحت به المصادر لصحيفة “العين الإخبارية”.

ويُعد الحسناوي من أخطر الإرهابيين على المستويين المحلي والدولي، لما له من علاقات مباشرة مع أكثر من منظمة إرهابية خارج ليبيا وداخلها.

ويتولى زعيم تنظيم القاعدة بجنوب ليبيا مهام تقديم الدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في المغرب، فيما تربطه علاقة قوية بالإرهابي مختار بلمختار، وهو قيادي جزائري بارز في تنظيم القاعدة.

ويمتلك الحسناوي سجلاً إرهابياً حافلاً، إذ سبق أن شارك في الهجوم على المنشآت النفطية في صفوف إبراهيم الجضران، وقاد الهجوم الدموي على قاعدة براك الشاطئ في مايو 2017.

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