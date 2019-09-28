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مباحثات أممية أمريكية حول الإصلاح الاقتصادي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الامريكية ديفيد شينكر.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في ليبيا وأهمية إحداث إصلاح اقتصادي.

وكانت السفارة الأمريكية قالت في وقت سابق إنه “يجب أن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط” كما يتوجب على المؤسسة الوطنية للنفط أن تكون محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة ومؤمّنة من أجل الاضطلاع بواجباتها نيابة عن جميع الليبيين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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