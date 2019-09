برلماني لـ”المتوسط”: الجيش على مشارف طرابلس لتطهيرها من الإرهاب

خاص المتوسط/ حنان منير :

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن الجيش هدفه إعادة الأمن والأمان إلى العاصمة، كاشفا أن الجيش على مشارف العاصمة طرابلس لتطهيرها من العصابات الإرهابية المطلوب دوليا ومحليا.

وأشار السعيدي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أن الجيش هدفه إعادة الوطن من الجماعات الإجرامية التي مزقت النسيج الاجتماعي وأدت إلى الفرط في سيادة الوطن

ودعا السعيدي، شباب العاصمة إلى التعاون، مطالبا الأهالي بالابتعاد عن ساحات القتال والتعاون مع الجيش.

