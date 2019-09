القبض على 54 مهاجرا جنوب اجدابيا

المتوسط:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة اجدابيا، يوم الجمعة، من القبض على 54 مهاجر غير شرعي، كانوا يختبئون في إحدى المزارع جنوب المدينة دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية عبر الصحراء.

وقال الناطق الرسمي باسم قوة عمليات الردع فرع الوسطى عبدالرحمن المظفر في تصريح صحفي إن “مجموعة عمليات الردع فرع الوسطى التابعة للجيش بإمرة النقيب محمد البوعيشي، ألقت القبض على 54 مهاجرا غير شرعي في أحد المزارع جنوب مدينة أجدابيا”.

