المؤقتة تبحث إقامة مراكز متخصصة للإسعاف والطوارئ

بنغازي-العنوان

عقد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الخميس، اجتماعًا ضم مديري مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وناقش إسماعيل العيضة خلال الاجتماع، مع مدير مركز بنغازي الدكتورة فتحية العريبي، ومدير مستشفى الجلاء الدكتور خالد الجازوي، آليات العمل في تفعيل خطة وزارة الصحة، بإنشاء وإقامة مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل بنغازي، وهي دار العريبات – بنينا – الفعكات.

وأكد إسماعيل العيضة على ضرورة العمل على سرعة تقديم الخدمة الطبية العلاجية والإسعاف بطوق مدينة بنغازي وما جاورها، وتنظيم العمل اليومي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وآلية نقلهم من المستشفيات المقفلة إلى المستشفيات الفاعلة وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وبحث إسماعيل العيضة خلال الاجتماع الاحتياجات الفعلية، لتفعيل إنشاء مراكز متخصصة في الإسعاف والطوارئ بمدينة بنغازي، وآلية تطوير جودة الأداء، كونها تُغطي كامل المنطقة الشرقية لليبيا.

كما تناول الاجتماع تطبيق المرجعية العلمية، وبلورت مشروعًا متكاملا في توطين الخدمة، وتقريبها وفقًا للنظام الصحي، والاستمرار في تنظيم لقاءات عمل متعلقة به، وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل.

وأوضح مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة أن الهدف من الاجتماع، تنفيذ تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، التي تهدف إلى توحيد الجهود بين المرافق والمنشآت الطبية والخدمات، وتوسعة نطاق الخدمات العلاجية، وتسهيل سرعة تقديم الخدمة.

وأشار إسماعيل العيضة إلى أن الهدف من الاجتماع تنفيذ الخطة الموضوعة لعام 2019، بهدف تقليل قوائم الانتظار للمرضى، ومتابعة انتظام سيّر العمل، وتذليل كافة المعوقات ومعالجتها، ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المرحلة، وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2020.

يُشار إلى أن وزير الصحة الدكتور سعد عقوب كان قد أصدر تعليماته في وقت سابق من هذا العام، بضرورة إنشاء مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل المدينة، لتقديم الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات بمراكز المدن ومستشفيات القروية، وذلك عقب زيارات ميدانية أجراها الأسبوع الماضي لمدينة بنغازي وما جاورها، كما أصدر تعليماته بضرورة سرعة العمل على فتح هذه المراكز وتنفيذ المقترح.

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