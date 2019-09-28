إيطاليا: أحرزنا تقدماً بشأن حرب ليبيا

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بإحداث تقدم ملحوظ بشأن الأزمة المشتعلة في ليبيا، المرتبطة بتدفقات الهجرة غير القانونية التي أنهكت إيطاليا ودفعتها للتصادم مع دول أوروبية.

تصريحات الوزير الإيطالي جاءت عقب الإعلان عن التقارب الحاصل بين روما وباريس بشأن الملف الليبي، وهو ما أرجعه كثيرون إلى دخول برلين على خط الأزمة الليبية.

وكانت روما قد أعلنت عن اجتماع “مُثمر” بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي جان إيف لورديان، بحثا خلاله “وقفا دائما” لإطلاق النار في ليبيا كخطوة أولى نحو الحل السياسي، بالإضافة إلى إيجاد ضمانات تقوّي الثقة بين الأطراف الليبية.

وتتطلع روما لدعم باريسي لحل أزمة ليبيا “سياسيا”، بعد أن عرقلت الخلافات الإيطالية الفرنسية سابقا الحلول السياسية للأزمة، في وقت يتابع فيه مراقبون بحذر التقارب الفرنسي الإيطالي بشأن الملف المُعقّد.

وحول أزمة المُهاجرين، ستُركز إيطاليا خلال الفترة القادمة على 3 عوامل رئيسية بهذا الملف، أولها وقف عمليات مغادرة المُهاجرين من شواطئ ليبيا وإعادة من لا يحق لهم البقاء في إيطاليا إلى أوطانهم، وأخيراً إعادة النظر في نظام دبلن المعني بنظام الهجرة واللجوء.

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