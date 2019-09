تطورات الأوضاع الليبية محور مباحثات “معيتيق” وزير الداخلية الإيطالي

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الجمعة، وزير الداخلية الإيطالية ” لوتشيانا لامورجيزي”، عقب أدائها اليمين الدستوري.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن اللقاء الذي عقد في روما تناول الأوضاع في ليبيا.

وتطرق اللقاء لبحث ملف الهجرة غير الشرعية التي أكدت لامورجيزي استمرار التعاون مع الجانب الليبي للحد منها، وتأكيد النائب على ضرورة دعم البلديات التي تعاني من تدفق المهاجرين عليها ومراكز الإيواء التابعة لوزارة الداخلية.

وأبدت لامورجيزي رغبتها في زيارة العاصمة طرابلس لزيادة حجم التعاون الأمني بين البلدين الصديقين من اجل دعم الاستقرار في ليبيا.

