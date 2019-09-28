الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يدعوان لإعادة إحياء المسار السياسي في ليبيا

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، حرصهما على إنجاح الجهود المبذولة لإحياء المسار السياسي في ليبيا.

وحسب بيان للجامعة العربية، فقد ركز الطرفان خلال الاجتماع على الأزمة الليبية، مؤكدين على ضرورة إنجاح الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتأييد مساعي المبعوث الأممي في إعادة إحياء المسار السياسي، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خاصة في ظل ما يشكله الوضع في ليبيا من مخاطر ليست فقط على السكان المدنيين، ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، حسب الجامعة العربية.

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