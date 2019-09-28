صحة الوفاق: مقتل شخصين أحدهما بديوان الوزارة جراء قصف طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مقتل شخصين أحدهما مدني والآخر يعمل بديوان الوزارة أمس الجمعة جراء قصف استهدف العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الموظف بديوان وزارة الصحة مروان علي العريفي الجرنازي قتل إثر تعرضه لشظايا أثناء تأديته عمله في شؤون علاج المرضى والمصابين كما قتل شخص آخر مدني جراء القصف الذي استهدف طرابلس.

وقال رئيس الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي اونيس إن مثل هذه الاستهدافات العشوائية والاعتداءات على مرافق العاصمة طرابلس تعتبر انتهاكا لكل القوانين المحلية والدولية مؤكدا أن الوزارة تستنكر هذه الأفعال وتطالب بملاحقة مرتكبيها وتحويلهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا