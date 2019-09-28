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“الرئاسي”: 17 قتيلا جراء الاستهداف الأمريكي للإرهابيين جنوب غرب ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحكومة الوفاق استهداف مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي بضربات جوية في جنوب غرب البلاد بالتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق.

وبين المكتب الإعلامي أن القصف الذي تم أمس الجمعة أسفر عن مقتل 17 إرهابياً من عناصر التنظيم.

وشدد المكتب على تواصل حملة ملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي على الأراضي الليبية، موضحا أن  الضربات تأتي ضمن الحملة التي تستهدف عناصر التنظيم الإرهابي وبؤره في ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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