المتوسط:

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الاميركية ديفيد شينكر.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في ليبيا وأهمية إحداث إصلاح اقتصادي.

The post الأوضاع في ليبيا على طاولة “سلامة” ومسؤول أمريكي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية