شكشك يبحث التعاون الدولي مع مؤسسات رقابية عالمية

اختتمت أمس الجمعة في روسيا الدورة الـ23 للاتنتوساي وهي الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي الذي شارك بوفد ضم الإدارات الفنية بقيادة رئيس الديوان خالد شكشك.

وبحث شكشك في اليوم الختامي التعاون مع العديد من رؤساء المؤسسات الرقابية في العالم من بينهم رئيسة محكمة الحسابات في الكاميرون بصفتها الأمين العام للمنظمة الأفريقية المعروفة بالأفروساي بالإضافة إلى رئيس محكمة الحسابات في الجزائر بصفتها عضو المجموعة العربية في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

كما التقى رئيس ديوان المحاسبة مع رئيس ديوان المحاسبة الأردني عبد الخرابشة ونوقش من خلال الاجتماع التعاون الفني بين البلدين وتبادل الخبرات وبحث أوجه التعاون.

ونوقش في اليوم الختامي لاجتماع الانتوساي تعزيز المساءلة في الدولة والاعتماد على منهج التخطيط الاستراتيجي بالإضافة لضرورة تشجيع الأجهزة الرقابية في أداء مهامها في الدول وتفعيل توصيات الأجهزة وضرورة الالتزام بالعمل بها.

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