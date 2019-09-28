بعيو: يجب إعلان طرابلس مدينة منكوبة

دعا الكاتب الصحفي محمد بعيو إلى إعلان العاصمة طرابلس التي تضم ثلث سكان ليبيا مدينة منكوبة.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “طـرابـلـس عروس البحر أصبحت جارية القهر” “دعـونا الآن نترك خلف ظهورنا كل الخلافات والمماحكات، ونتعامل مجتمعين خاصةً نحن من نسكن العاصمة، مع مأساة أو مآسي طـرابـلـس أُم المدائن، حاضنة نحو ثلث عدد الليبيين، التي يجب رسمياً إعلانها مـديـنةً مـنكـوبة، مع ما يترتب عن هذا التصنيف الواقعي، مِن مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية على سلطة الأمر الواقع، وأعني بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المسيطر على المال والقرار، والعاجز تماماً عن إنقاذ طرابلس، في حدود ما يملك وما يستطيع، أي توفير الخدمات وإدامة الحياة، وما يترتب شعبياً على كل ساكنيها من مسؤوليات أخلاقية وقيمية، تبدأ بالاحتجاج الشعبي المنظم، أقوالاً وأفعال على استمرار حرب التدمير لا التحرير، وما أنتجته من كوارث الموت والتهجير وتدمير الممتلكات وإذلال المواطنين، وعلى سطوة الميليشيات وجبروتها، وعلى فساد السلطات، وفشل الإدارة في مستوييها المركزي والمحلي، وانحطاط الأداء الحكومي، وغياب الحلول والمبادرات، ولا تنتهي بالانخراط الجماعي المنظم في العمل التطوعي الذاتي بكل ما يمكن”.

وأضاف بعيو “طـرابلس مدينة كل الليبيين، تغرق في ظلم وظلمات كارثة الكهرباء، ومأساة الماء، ليكتمل مثلث الموت والهوان والمرض والتردي، بإغراقها في القمامة والمخلفات، حتى أصبحت المدينةُ التي كانت أرض الزهر والحنّة، للأسف مدينةً عفنة، تغمر شوارعها وميادينها وأزقتها أكوام النفايات، وتتربص بها الأوبئة والآفات، وتتحول وبسرعة إلى مستنقع آسن لا يليق أن يسكنه البشر، وها هي عروس البحر تصبح وقد جار عليها الدهر والبشر، وصيفة العفن وجارية القهر”.

وأردف بعيو “أعرف أن من الأسباب الرئيسية لتكدس القمامة، عدم وجود مكبات ومطامر لوقوعها في مناطق العمليات القتالية، لكن هناك حلول أخرى عملية وسريعة وناجعة لا تتطلب تحدي المستحيلات، ولا اجتراح المعجزات، لكنها تتطلب إدارة وكفاءة ومهارة وإخلاص، يملكها جميعها المجتمع الليبي عامةً، والمجتمع الطرابلسي خاصة، وتتطلب فقط كسر هذا الاحتكار المقيت للسلطة والاقتصاد، ورفع قيود البيروقراطية المتخلفة، التي دمرت كل شيء، وأعرف أن مئات الملايين أُنفقت وتنفق تحت بنود النظافة مركزياً ومحلياً، لكنها ضاعت وتضيع في أنفاق الفساد والرشاوى، وسطوة السلاح المنفلت، وسلطة المسؤولين الفالتين”.

وتابع بعيو “لماذا لا يتم تشكيل حكومة محلية مصغرة في طرابلس، تتولى الخدمات وتتحمل المسؤوليات والتبعات، وتكون أنموذجاً للحكم المحلي الناجح والناجع لبقية مدن ليبيا، وإلى متى يستمر هذا الحال مع أن الإنقاذ ممكن والنجاح غير محال”.

وختم بعيو بالقول “مـرّ الصيف القاسي بكل عذابات الإحتراب والخراب، وها هو الشتاء على الأبواب يتربص بنا فيه المزيد من العذاب، بينما نحن نملك كل مقومات المقاومة وعناصر البقاء من مقدرات المالٍ وقدرات الرجال، لكننا نفتقر إلى الإدارة، ونفتقد الإرادة، ونلوذ بالصبر، الذي لو سألوه عنا لقال إنه ملَّ منا، فالصبر ملاذ الإنسان في ملاقاة الأقدار، ولهذا بشر الله الصابرين وأعظم أجرهم في الدارين، لكن الصبر أبداً لن يكون عُذر المقصرين، ولا ذريعة الخانعين، ولا حُجة غير العاملين”.

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