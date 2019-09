قوة حماية سرت تعلن عدد قتلى القصف الجوي

المتوسط:

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، فجر اليوم السبت، مقتل ضابطين تابعين لها، وإصابة 3 آخرين، إثر القصف الجوي الذي استهدف البوابة السابعة عشر شرق المدينة.

وقال الناطق باسم القوة، طه حديد، في تدوينة عبر صفحة القوة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “طيران أجنبي استهدف البوابة الـ17 الواقعة بمنطقة جارف بمدينة سرت، ما أسفر عن مقتل وإصابات عدد من الأفراد المكلفين بتأمينها.

ونعت الغرفة قتلى معسكرها التابع للبنيان المرصوص بالمدينة، وهم فيصل بن عثمان، وخالد المصراتي.

