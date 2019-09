المتوسط:

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وزير الخارجية العماني يوسف بن علاريك بن عبد الله.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع في ليبيا والمنطقة.

The post المبعوث الأممي يبحث مع وزير الخارجية العماني الملف الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية